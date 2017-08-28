Срок отработки целевиков медвузов в регионах хотят закрепить законодательно

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Обязательный срок, который выпускники медицинских вузов, обучавшиеся по целевому набору, должны будут отработать в своем регионе, планируется закрепить законодательно, сообщила директор департамента медицинского образования кадровой политики Минздрава России Татьяна Семенова в интервью "Российской газете".

Ранее Миобрнауки РФ предложило обязать студентов отрабатывать три года в организациях, оплативших их обучение.

Как рассказала Семенова, сейчас по закону заказчик подготовки должен оказывать целевикам социальную поддержку: платить дополнительную стипендию, компенсировать найм жилья и другое. Целевики проходят практику в тех регионах, откуда приезжают учиться. Если специалист все же потом не возвращается в регион к своему работодателю, он должен возместить его расходы и заплатить штраф в двойном размере. При этом срок отработки не установлен.

"Пока все зависит от того, как в договоре с целевиком прописано заказчиком это условие. Но оно должно быть там обязательно. Сейчас обсуждается законопроект, который уже безоговорочно закрепит эту норму. Обсуждается и возвращение федеральных средств, потраченных на учебу, в бюджет, если целевик не вернется после обучения на работу", — сказала Семенова, отвечая на вопрос об обязательном сроке отработки медиков-целевиков.

По ее словам, сегодня 90% целевиков, которые учатся в медвузах страны, возвращаются на свои целевые места работы и являются основным кадровым резервом для регионов. Основная часть целевиков-медиков учится в вузах Минздрава России, им отдано более половины всех бюджетных мест, добавила она.