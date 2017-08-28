В Майкопе открыли путепровод после масштабной реконструкции

МАЙКОП, 28 авг — РИА Новости. Путепровод по улице Шовгенова в Майкопе торжественно открыли в понедельник после масштабной реконструкции, на которую было выделено около 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Путепровод ведет в промышленную зону Майкопа, а также к одному из выездов из города. Его реконструкция началась в ноябре 2016 года: были отремонтированы опоры моста, заменено дорожное покрытие и тротуары, установлены отбойники. Сегодня путепровод соответствует всем ребованиям безопасности. Кроме того, отремонтирован участок дороги от виадука до перекрестка с магистральной улицей. Реконструкцию объекта завершили раньше срока, отметили в пресс-службе.

"Объект был отремонтирован качественно и в сжатые сроки благодаря работе и мэрии, и регионального Минстроя, и подрядчика. Майкопу мы уделяли и будем уделять особое внимание, в первую очередь — дорожной отрасли. В этом году мы вкладываем в ремонт дорог и дворовых территорий более 450 миллионов рублей. Это серьёзные средства и мы рассчитываем, что муниципалитет эффективно их освоит", — приводятся в материале слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

Реконструкция моста позволила также возобновить троллейбусный маршрут, которые был отменен из-за запрета проезда по путепроводу троллейбусов еще до начала реконструкции.

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