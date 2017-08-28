Эксперт назвал идею МВД изменить правила кругового движения опасной

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В изменении правил проезда на круговых перекрестках нет необходимости, заявил RT глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

По его словам, у водителей есть привычка при отсутствии дорожных знаков уступать тем, кто заезжает на круговой перекресток справа, поэтому новые правила могут нести в себе опасность. "Это вызовет существенную дезорганизацию дорожного движения. Потому что люди могут не знать о новом правиле, и получится полная неразбериха", — сказал Похмелкин.

По мнению главы Движения автомобилистов, чтобы предоставить приоритет водителям транспортных средств, двигающихся по кругу, достаточно поставить перед круговыми перекрестками соответствующие знаки.

МВД предложило изменить правила проезда перекрестка с круговым движением таким образом, что приоритет имели бы водители, которые едут по кругу. В ведомстве считают, что эти меры помогут повысить пропускную способность дорог.