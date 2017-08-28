Власти Камчатки направили на благоустройство Петропавловска 30 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 авг — РИА Новости. Более 30 миллионов рублей направили власти Камчатского края из краевого и федерального бюджета на благоустройство дворов, улиц и скверов в столице региона — Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию проекта в Петропавловске-Камчатском в этом году направлено свыше 30 миллионов рублей. По итогам открытого голосования для проведения работ по благоустройству в этом году был выбраны сквер на улице Кирдищева и парк на улице Индустриальная", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, горожане в большей степени обращались к власти по вопросу благоустройство дворовых территорий.

"Я прошу власти Петропавловска-Камчатского найти возможность выполнить все пожелания горожан в этом году. Ремонт дорог и благоустройство улиц в краевой столице для нас в приоритете и очень важно, чтобы при планировании и проведении этих работ, власти учитывали мнение жителей", — цитирует пресс-служба слова губернатора края Владимира Илюхина.

По мнению Илюхина, "все предложения горожан достойны внимания и должны быть взяты в работу". Глава региона поручил министерству ЖКХ и энергетики края внести изменения в порядок предоставления средств на реализацию проекта, включив возможность финансового участия со стороны муниципалитетов. Учитывая высокую социальную значимость проекта, администрации города поручено проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования работ по благоустройству дворовых территорий.

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