Спасатели проведут учения на башне "Восток" в "Москва-сити"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Столичные спасатели во вторник проведут учение в самом высоком здании в Европе — на башне "Восток", располагающейся в "Москва-сити", они впервые отработают подачу огнетушащих веществ на отметку 373 метра, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве.

"Двадцать девятого августа на башне "Восток" Многофункционального офисно-рекреационного комплекса "Федерация" по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, ММДЦ "Москва-Сити", территориальным пожарно-спасательным гарнизоном города Москвы проводится опытное пожарно-тактическое учение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что башня "Восток" — самое высокое сооружение в Европе, его высота составляет 373 метра. В ходе учений спасатели впервые отработают возможность подачи огнетушащих веществ для тушения пожара в многоэтажных зданиях на подобную высоту. Также будет проверена выносливость личного состава при подъеме по внутренней лестнице на 95 этаж башни в полной экипировке, вес которой составляет 15-20 килограммов.

В учениях будет задействовано более 25 единиц пожарно-спасательной техники и 130 человек личного состава.