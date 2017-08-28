Богаче мужей: Forbes назвал самых состоятельных жен чиновников и депутатов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен чиновников и депутатов. Первое место в списке заняла супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова.
На втором месте рейтинга оказалась супругу депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Райса Бредний работает управляющим директором компании "Титан", на этой должности она заработала в прошлом году 1,92 миллиарда рублей.
В тройку также вошла жена главы Брянской области Александра Богомаза. В 2016 году Ольга Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства "Богомаз", заработала 864 миллиона рублей.
В десятку самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов также вошли:
- супруга депутата Воронежской облдумы Григория Чуйко с доходом в 531,3 миллиона рублей,
- жена депутата Брянского городского совета народных депутатов Алексея Исаева (266,8 миллиона),
- супруга депутата Ставропольской краевой думы Анатолия Жданова (228,9 миллиона),
- жена члена Совета Федерации Юрий Воробьева (225,1 миллиона),
- супруга депутата Госдумы Сергея Петрова (220,9 миллиона).
Самые богатые чиновницы
В тройку лидеров вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заняла четвертое место — в 2016 году она заработала 22,9 миллиона рублей.
- член международного комитета Госдумы Елена Панина (16,5 миллиона),
- член думского комитета по энергетике Наталья Назарова (15,7 миллиона),
- вице-премьер Ольга Голодец (15,6 миллиона),
- зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (15,4 миллиона),
- заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (12,3 миллиона),
- член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 миллиона).
Общий доход участниц рейтинга Forbes оценил почти в 220 миллионов рублей.