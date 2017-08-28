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Общество

Богаче мужей: Forbes назвал самых состоятельных жен чиновников и депутатов

15:1828.08.2017
(обновлено: 15:21 28.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГульсина Минниханова. Архивное фотоГульсина Минниханова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен чиновников и депутатов. Первое место в списке заняла супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова.

Автомобили членов правительства РФ у здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гульсина Минниханова является совладельцем компании "Лучано", чей бизнес связан с отелями, спа- и фитнес-услугами. В 2016 году женщина задекларировала 2,35 миллиарда рублей. Тем самым она заработала значительно больше своего супруга — в декларации самого Рустама Минниханова значится сумма в семь с половиной миллионов рублей.

На втором месте рейтинга оказалась супругу депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Райса Бредний работает управляющим директором компании "Титан", на этой должности она заработала в прошлом году 1,92 миллиарда рублей.

В тройку также вошла жена главы Брянской области Александра Богомаза. В 2016 году Ольга Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства "Богомаз", заработала 864 миллиона рублей.

Генеральный директор ОАО Северсталь Алексей Мордашов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Четвертое и пятое место рейтинга заняли супруга гендиректора "Ростеха" Екатерина Игнатова (848,5 миллиона рублей) и жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова (646 миллионов рублей).

В десятку самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов также вошли:

  • супруга депутата Воронежской облдумы Григория Чуйко с доходом в 531,3 миллиона рублей,
  • жена депутата Брянского городского совета народных депутатов Алексея Исаева (266,8 миллиона),
  • супруга депутата Ставропольской краевой думы Анатолия Жданова (228,9 миллиона),
  • жена члена Совета Федерации Юрий Воробьева (225,1 миллиона),
  • супруга депутата Госдумы Сергея Петрова (220,9 миллиона).

Самые богатые чиновницы

Музыкант с гитарой на сцене
© Fotolia / Verve
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В середине июля Forbes также составил список самых богатых российских чиновниц. Тогда рейтинг возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в 2016 году заработала 56,2 миллиона рублей.

В тройку лидеров вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заняла четвертое место — в 2016 году она заработала 22,9 миллиона рублей.

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© Фото : предоставлено Национальным минерально-сырьевым университетом "Горный"
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В десятку самых богатых российских чиновниц также вошли:

  • член международного комитета Госдумы Елена Панина (16,5 миллиона),
  • член думского комитета по энергетике Наталья Назарова (15,7 миллиона),
  • вице-премьер Ольга Голодец (15,6 миллиона),
  • зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (15,4 миллиона),
  • заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (12,3 миллиона),
  • член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 миллиона).

Общий доход участниц рейтинга Forbes оценил почти в 220 миллионов рублей.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nova1
А мы детям по копейке собираемых на лечение.:(
15:45
28.08.2017
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