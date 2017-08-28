Богаче мужей: Forbes назвал самых состоятельных жен чиновников и депутатов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен чиновников и депутатов. Первое место в списке заняла супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова.

Гульсина Минниханова является совладельцем компании "Лучано", чей бизнес связан с отелями, спа- и фитнес-услугами. В 2016 году женщина задекларировала 2,35 миллиарда рублей. Тем самым она заработала значительно больше своего супруга — в декларации самого Рустама Минниханова значится сумма в семь с половиной миллионов рублей.

На втором месте рейтинга оказалась супругу депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Райса Бредний работает управляющим директором компании "Титан", на этой должности она заработала в прошлом году 1,92 миллиарда рублей.

В тройку также вошла жена главы Брянской области Александра Богомаза. В 2016 году Ольга Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства "Богомаз", заработала 864 миллиона рублей.

Четвертое и пятое место рейтинга заняли супруга гендиректора "Ростеха" Екатерина Игнатова (848,5 миллиона рублей) и жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова (646 миллионов рублей).

В десятку самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов также вошли:

супруга депутата Воронежской облдумы Григория Чуйко с доходом в 531,3 миллиона рублей,

жена депутата Брянского городского совета народных депутатов Алексея Исаева (266,8 миллиона),

супруга депутата Ставропольской краевой думы Анатолия Жданова (228,9 миллиона),

жена члена Совета Федерации Юрий Воробьева (225,1 миллиона),

супруга депутата Госдумы Сергея Петрова (220,9 миллиона).

Самые богатые чиновницы

В середине июля Forbes также составил список самых богатых российских чиновниц. Тогда рейтинг возглавила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, которая в 2016 году заработала 56,2 миллиона рублей.

В тройку лидеров вошли член Совета Федерации Людмила Нарусова (28,7 миллиона) и заместитель спикера Госдумы Ольга Епифанова (24,5 миллиона).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заняла четвертое место — в 2016 году она заработала 22,9 миллиона рублей.

член международного комитета Госдумы Елена Панина (16,5 миллиона),

член думского комитета по энергетике Наталья Назарова (15,7 миллиона),

вице-премьер Ольга Голодец (15,6 миллиона),

зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая (15,4 миллиона),

заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова (12,3 миллиона),

член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 миллиона).

В десятку самых богатых российских чиновниц также вошли:

Общий доход участниц рейтинга Forbes оценил почти в 220 миллионов рублей.