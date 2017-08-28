В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый светофор на солнечных батареях установили в московском районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Новый светофор появился на пересечении Зенинского шоссе и улицы Кожуховская горка.

Как рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, система питания у таких светофоров состоит из двух дополняющих друг друга автономных источников электроэнергии — ветрогенератора и солнечной батареи.

"Использование светофоров на альтернативных источниках энергии может стать отличным решением при организации дорожного движения в новых, удаленных районах Москвы, где быстро подключить объекты к городскому энергоснабжению – задача довольно трудоемкая", – сказал Юрьев.

В пресс-службе ЦОДД рассказали, что светофоры на солнечных батареях представляют собой полностью автоматизированное устройство. Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в установленном аккумуляторе, затем эти запасы используются для работы светофора в темное время суток. Заряжать аккумуляторы можно не только летом, но и при пасмурной погоде зимой.