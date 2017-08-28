В Москве появился первый светофор на солнечных батареях

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый светофор на солнечных батареях установили в московском районе Некрасовка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Новый светофор появился на пересечении Зенинского шоссе и улицы Кожуховская горка.
Как рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, система питания у таких светофоров состоит из двух дополняющих друг друга автономных источников электроэнергии — ветрогенератора и солнечной батареи.
В пресс-службе ЦОДД рассказали, что светофоры на солнечных батареях представляют собой полностью автоматизированное устройство. Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в установленном аккумуляторе, затем эти запасы используются для работы светофора в темное время суток. Заряжать аккумуляторы можно не только летом, но и при пасмурной погоде зимой.