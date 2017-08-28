МИД поможет жительнице Астрахани вернуть внука из приюта в Ираке

Иракский мальчик на месте авиаудара в Каяре во время операции против ИГ в Мосуле. Архивное фото

Иракский мальчик на месте авиаудара в Каяре во время операции против ИГ в Мосуле. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Представительство министерства иностранных дел России в Астрахани работает над обращением местной жительницы, узнавшей своего внука на видео из приюта в Ираке, сообщили РИА Новости в представительстве внешнеполитического ведомства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что жительница Астраханской области узнала на видео телекомпании RT из приюта в Ираке своего годовалого внука. По сообщениям СМИ, семья пытается вернуть мальчика и его 4-летнюю сестру, которая также находится в Ираке, в Россию.

В представительстве МИД подтвердили, что в обращении женщины речь идет о двух детях, один из которых (2016 года рождения) родился за пределами РФ. "Из аппарата уполномоченного по правам ребенка в представительство МИД переданы обращения жительницы и ее племянницы. Нами подготовлен запрос в центральный аппарат МИД по оказанию содействия, работа по этому обращению начата", — пояснили РИА Новости в представительстве, не став при этом комментировать перспективы данной работы.

Как пояснила РИА Новости детский омбудсмен Астраханской области Александра Курмаева, она лично встречалась с подавшей обращение местной жительницей. Курмаева не стала раскрывать детали работы над данным обращением, уточнив лишь, что работа по нему ведется.

Источник агентства в правоохранительных органах ранее пояснил, что в данной ситуации необходимо собрать и передать соответствующие документы в МИД и уполномоченному по правам ребенка. Затем будет проведена экспертиза ДНК ребенка и местной жительницы, и в случае подтверждения родства ребенка передадут родственникам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

В субботу, 26 августа, Кадыров рассказал о группе российских детей и двух женщинах, которых планируют вернуть из Ирака в Россию, отметив, что план по их возвращению он обсуждал с заместителем председателя комитета Совфеда по международным делам Зиядом Сабсаби.