Повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление, считает нарколог

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Повышение акцизов на крепкий алкоголь снизит его потребление, но дальнейшие ограничительные меры нужно вводить постепенно, рассказал РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Ограничения рынка алкогольной продукции, в том числе по цене, я думаю, это правильная тенденция. Наверное, немного рынок нелегального алкоголя вырастет. Но на тех, кто привык пить все что угодно и в любое время суток, любые законы на них не действуют, они все равно будут злоупотреблять алкоголем. А вот люди среднего класса, которые не являются горькими пьяницами, будут пить меньше", — сказал Брюн.
9.9%Да, крепкие напитки должны быть менее доступны
7.8%Частично, дорожать должно все спиртное
82.3%Нет, из-за этого начнут употреблять больше контрафакта
Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 мая 2017 года минимальная цена была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее.