Повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление, считает нарколог

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Повышение акцизов на крепкий алкоголь снизит его потребление, но дальнейшие ограничительные меры нужно вводить постепенно, рассказал РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав России направил в Минфин предложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%, в министерстве полагают, что оптимальная цена бутылки водки должна составлять более 300 рублей.

"Ограничения рынка алкогольной продукции, в том числе по цене, я думаю, это правильная тенденция. Наверное, немного рынок нелегального алкоголя вырастет. Но на тех, кто привык пить все что угодно и в любое время суток, любые законы на них не действуют, они все равно будут злоупотреблять алкоголем. А вот люди среднего класса, которые не являются горькими пьяницами, будут пить меньше", — сказал Брюн.

Он отметил, что о повышении акцизов на алкоголь с содержанием спирта менее 9% говорить пока рано. "Нельзя все делать сразу, это должен быть медленный и поступательный процесс. Любая ограничительная мера должна быть усвоена обществом, тогда новое поколение принимает этот как данность, и такого жесткого сопротивления не происходит. После этого может вводиться следующая ограничительная мера", — добавил нарколог.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 мая 2017 года минимальная цена была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее.