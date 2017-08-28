ОНФ за четыре года устранил нарушения в закупках на 249 миллиардов рублей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) за четыре года работы проекта "За честные закупки" смогли добиться отмены и устранения нарушений более чем в 870 закупках на общую сумму 249 миллиардов рублей, кроме того, до февраля 2018 года ОНФ проведет в регионах антикоррупционные форумы, сообщила пресс-служба ОНФ.

"За четыре года работы проекта активисты отменили и устранили нарушения более чем в 870 закупках на общую сумму 249 миллиардов рублей. За все время к работе проекта подключились более 8 тысяч активистов со всей страны", — цитирует пресс-служба движения слова координатора проекта Антона Гетты.

Он добавил, что месяц назад проект начал работу по пяти новым направлениям: социальная справедливость, проблемы качества питания в образовательных учреждениях, "строительные полуфабрикаты", а также мониторинг незаконных действий управляющих организаций и контроль за доведением субсидий при чрезвычайных ситуациях до людей.

"Новые направления не о цифрах, а о людях. Мы будем отталкиваться от несправедливых ситуаций и разбираться, почему выделенные средства не удовлетворяют потребности людей. Это основная концепция новых направлений проекта", — сказал Гетта.

По его словам, также ОНФ в скором времени проведет в регионах страны антикоррупционные форумы, которые пройдут до февраля 2018 года. "Там более детально и более подробно будем говорить о проблемных случаях в сфере госзакупок в ваших регионах", — заключил координатор проекта ОНФ.