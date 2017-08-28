ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Все задолженности по заработным платам учителей в Забайкальском крае — 6 миллионов рублей — будут выплачены в течение ближайших дней, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на совещании правительства в понедельник.

Ранее в Забайкалье проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработной платы учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.

"На сегодняшний день вся задолженность по зарплатам выплачена. Есть текущая задолженность в шесть миллионов, и она сейчас будет выплачена в течение последующих нескольких дней", — сказала Васильева.

Она пояснила, что основной проблемой, которая препятствовала полноценной подготовке предстоящего учебного года в регионе, было отсутствие ввиду жестких бюджетных ограничений должного финансирования по текущему, капитальному ремонту зданий и помещений, систем тепло- и водоснабжения, приобретения необходимого технологического оборудования.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь поручил губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, которая присоединилась к совещанию в режиме видеосвязи, полностью ликвидировать существующую задолженность по зарплате учителей.

"Возвращаясь к теме этой задолженности, там ваши предшественники понаделали всяких разных дел. Но это уже давно было. Надо эту тему зачистить полностью. Вот рассчитываю на то, что в ближайшее время ничего от прежней задолженности даже с учетом исполнительных листов и так далее не останется. Пора это завершить", — сказал Медведев.