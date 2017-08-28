Депутат: нужно внести поправки в законодательство о раздельном сборе мусора

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главная задача парламентариев в области экологии – внести в российское законодательство поправки о раздельном сборе мусора, а запретить полиэтиленовые пакеты в России не представляется реальным, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

"У нас сейчас, поскольку в стране идет так называемая реформа с отходами, … наша главная задача – внести в законодательство поправки по раздельному сбору мусора, то есть по стимулированию малого и среднего бизнеса, как поручил нам президент, чтобы… мы хотя бы начали отделять фракции: отделять стекло, бумагу, отделять то, что может перерабатываться", — сказала Тимофеева РИА Новости.

Однако парламентарий отметила, что срок реализации реформы отложен до 1 января 2019 года. "Но вовсю регионы выбирают операторов, детализируют территориальные схемы", — пояснила она.

"Вы реально представляете, что такое запретить полиэтиленовый пакет у нас, в нашей стране?" — ответила риторически Тимофеева на вопрос РИА Новости, разрабатываются ли поправки в российское законодательство для запрета полиэтиленовых пакетов.

"Я могу только одно сказать, что сегодня мало кто понимает, что 300 лет разлагается один полиэтиленовый пакет. И ряд стран действительно идут на очень серьезные ограничения, в частности, к примеру, Франция, которая обратилась к сетям торговым и призвала их использовать не пластик, а призвала использовать либо перерабатываемый пластик, либо бумагу", — рассказала парламентарий.