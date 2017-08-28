МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Увеличение минимальной розничной цены на водку до 300 рублей за поллитровую бутылку приведет к увеличению потребления суррогатов типа "боярышник", заявили РИА Новости в министерстве промышленности и торговли РФ.

Ранее в понедельник газета " Известия " написала, что Минздрав направил в Минфин предложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. В министерстве здравоохранения полагают, что поллитра водки должны стоить более 300 рублей. Как заявил изданию представитель Минздрава, увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя.

В Минпромторге сообщили, что не получали таких предложений Минздрава, однако считают, что в случае их реализации последствия будут негативными.

"Позиция ведомства такова, что увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей за 0,5 литра приведет только к двум последствиям: сокращению легального рынка и к серьезному увеличению потребления суррогатов типа "боярышник", — указали в министерстве.