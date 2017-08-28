Вопрос приоритета: МВД предложило изменить правила кругового движения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. МВД предложило изменить правила проезда перекрестка с круговым движением. Если изменения вступят в силу, приоритет получат водители, которые едут по кругу, а остальные должны будут уступать дорогу.
"Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку. Практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением установлена практически во всех европейских странах, данный положительный опыт подтверждает целесообразность внесения проектируемых изменений", — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на интернет-портале проектов нормативных актов.
В МВД подчеркнули, что изменения не потребуют дополнительных средств из федерального бюджета.
Европейский стандарт
Вопрос о необходимости четкой регламентации кругового движения поднимался еще в апреле. Тогда на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, чиновники говорили о необходимости привести ПДД к европейскому стандарту.
16.5%Давно пора
33.6%Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"
49.9%С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.
Первый вице-премьер также поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы проработать вопрос введения в России "зон успокоенного движения", которые широко используются в Европе. Суть этих изменений в том, что пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 километров в час.
Инициативу чиновников о "европеизации" правил дорожного движения поддержали эксперты, которые заявили о необходимости привести ПДД к единообразию.