Вопрос приоритета: МВД предложило изменить правила кругового движения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. МВД предложило изменить правила проезда перекрестка с круговым движением. Если изменения вступят в силу, приоритет получат водители, которые едут по кругу, а остальные должны будут уступать дорогу.

В МВД считают, что новые правила помогут повысить пропускную способность дорог. В полиции отметили, что нынешние нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.

"Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку. Практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением установлена практически во всех европейских странах, данный положительный опыт подтверждает целесообразность внесения проектируемых изменений", — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на интернет-портале проектов нормативных актов.

Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

В МВД подчеркнули, что изменения не потребуют дополнительных средств из федерального бюджета.

Европейский стандарт

Вопрос о необходимости четкой регламентации кругового движения поднимался еще в апреле. Тогда на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, чиновники говорили о необходимости привести ПДД к европейскому стандарту.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили тогда РИА Новости в секретариате Шувалова.

Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.

Первый вице-премьер также поручил Минтрансу, МВД и правительству Москвы проработать вопрос введения в России "зон успокоенного движения", которые широко используются в Европе. Суть этих изменений в том, что пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 километров в час.

В секретариате Шувалова, эту меру назвали еще одним шагом в рамках развития новой комфортной городской среды. Прежде всего, она коснется центральной и исторической частей города, а также бывших промзон.

Инициативу чиновников о "европеизации" правил дорожного движения поддержали эксперты, которые заявили о необходимости привести ПДД к единообразию.