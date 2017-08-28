Полиция проверила антитеррористическую защищенность школ Подмосковья

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полиция провела почти 5 тысяч проверок образовательных организаций в Подмосковье на предмет антитеррористической защищенности, выявленные недостатки находятся на контроле полицейских, сообщила на пресс-конференции врио начальника 4 отдела управления по делам несовершеннолетних ГУМВД по Московской области Анна Анохина.

"Всего в рамках 4 тысяч 599 проверок образовательных организаций с учетом необходимости принятия неотложных мер сотрудниками полиции направлены письма по недостаткам антитеррористической защищенности", — сказала Анохина.

По ее словам, устранение выявленных недостатков находится на контроле сотрудников полиции. Также 1 сентября перед проведением торжественных мероприятий будет организовано комплексное обследование школ.