Собянин заявил, что налоги в Москве расти не будут

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российская столица не планирует увеличивать налоги в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы не собираемся увеличивать налоги. Изменение такого рода структуры означало бы увеличение налогового бремени по другим видам налогов", — сказал он в интервью Газете.ru в ответ на вопрос, планирует ли город менять структуру бюджета.

Собянин рассказал, что в столице в десятки раз выросли доходы от патентов на трудовую деятельность мигрантов, также в несколько раз увеличились доходы от патентов предпринимателей. По его словам, сейчас доходы от нефтегаза в Москве составляют всего 3% по сравнению с прошлыми годами, когда эта цифра достигала 18%.

"Основные налоги мы получаем от того продукта, который производим здесь, и тех услуг, которые производятся здесь. Я уж не говорю про подоходный налог. Это заработная плата людей, которые здесь работают", — заключил он.