Собянин не увидел предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин не видит необходимости в объединении Москвы и Подмосковья, по словам градоначальника, для динамичного развития агломерации достаточно транспортной доступности и хорошей координации.

"Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты – около 20 миллионов человек", — заявил мэр в интервью " Газете.ру ".

По его словам, уже на примере Новой Москвы стало очевидно, что такое объединение требует колоссального количества времени и инвестиций.

"Для того, чтобы агломерации эффективно развивались, не обязательно менять административную структуру, с точки зрения экономики ничего плохого нет, что агломерация разрезана на два субъекта. Главное — транспортные потоки и транспортная доступность, а для этого нужна координация", — считает градоначальник.

По его словам, в последние несколько лет в этом вопросе отмечается существенный прорыв: реализуется концепция развития московского транспортного узла, уже реконструирован целый ряд крупнейших магистралей, кроме того, началась массовая реконструкция магистральных путей пригородного сообщения.