Программа реновации в Москве не потребует новых отрядов строителей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Программа реновации в Москве не потребует для строительства новых отрядов рабочих, заявил мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что объем строительства в пике будет составлять около 3 миллионов квадратных метров, а на сегодняшний день Москва строит от 8 до 10 миллионов "квадратов".

"Произойдет некое перераспределение строительных мощностей и дополнительного объема, но новых больших отрядов строителей здесь не появится. Мощностей в Москве и Подмосковье достаточно, чтобы эти объемы переварить", — сказал Собянин в интервью Газете.ru.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 1 миллиона человек.