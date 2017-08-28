Нарколог оценил риски от возможного повышения цен на водку в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В случае повышения акцизов на алкоголь не стоит ожидать роста потребления нелегального и суррогатного алкоголя, считает директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.
9.7%Да, крепкие напитки должны быть менее доступны
6.7%Частично, дорожать должно все спиртное
83.6%Нет, из-за этого начнут употреблять больше контрафакта
"Неправильно думать, что любое повышение цен и любые ограничения приведут к росту употребления нелегального алкоголя. Когда у нас вводили ограничения на ночную продажу алкоголя, согласитесь, что из 100 человек, которые купили бутылку в супермаркете, если они не могут ее купить после 22.00, немногие из них пойдут покупать нелегальный алкоголь. Здесь будет то же самое", — сказала Клименко РИА Новости.