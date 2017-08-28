Нарколог оценил риски от возможного повышения цен на водку в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В случае повышения акцизов на алкоголь не стоит ожидать роста потребления нелегального и суррогатного алкоголя, считает директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав России направил в Минфин предложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%, в министерстве полагают, что оптимальная цена бутылки водки должна составлять более 300 рублей.

"Неправильно думать, что любое повышение цен и любые ограничения приведут к росту употребления нелегального алкоголя. Когда у нас вводили ограничения на ночную продажу алкоголя, согласитесь, что из 100 человек, которые купили бутылку в супермаркете, если они не могут ее купить после 22.00, немногие из них пойдут покупать нелегальный алкоголь. Здесь будет то же самое", — сказала Клименко РИА Новости.

По ее словам, конечно, будут люди, которые будут в таком случае покупать нелегальный алкоголь, "но это массовым явлением не будет, это не будет статистически значимо". "Это приведет к снижению. Не случайно во всех странах цены на алкоголь и на сигареты очень высокие именно потому, что это один из эффективных механизмов снижения уровня потребления", — добавила она.