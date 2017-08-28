Социологи выяснили, как россияне относятся к семейной жизни

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Большинство россиян (78%) выступают за официальный брак, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 12% респондентов предпочитают жить вместе без штампа в паспорте. Не вступать в брак и жить одному готовы 5% опрошенных, а 1% считают предпочтительным вступить в фиктивный брак и жить одному.

Оптимальным возрастом вступления в брак для мужчины россияне считают 27 лет, а для женщин – 23 года. Примечательно, что молодые люди ставят возрастную планку ниже среднего, а пожилые люди – выше.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 августа 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.