В Москве умерла жительница Сургута, впавшая в кому на отдыхе в Турции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости. Жительница Сургута Кристина Максимюк, впавшая в кому на отдыхе в Турции, умерла в московской больнице, сообщила сестра туристки Надежда Гуменюк.

Женщина впала в кому из-за инфаркта в первый день отдыха. Вопрос о ее транспортировке в Россию решался на протяжении 10 дней, пока пострадавшая не была доставлена чартерным рейсом в московскую клиническую больницу имени С.С. Юдина.

"27 августа в районе полуночи Боженька забрал у нас Кристинку… отнял частичку нашей семьи и души… Спасибо, что все это время, несмотря ни на что, были с нами, боролись за Кристюшу, за искренние слова поддержки и материальную помощь", — написала Гуменюк на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее она сообщила, что родственницу привезли в столичную клинику с высокой температурой и пневмонией, которая могла развиться в связи с тем, что врачи из клиники в турецкой провинции Аланья "создавали видимость ухода и лечения" на деньги страховой компании.