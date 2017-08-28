Синоптики прогнозируют дожди в Москве до утра вторника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Дожди в столичном регионе продолжатся до утра вторника, и принесут с собой около 20% месячной нормы осадков, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Норма осадков для Московского региона в августе составляет 77 миллиметров.

"В столице ночью выпало шесть миллиметров осадков, в течение суток может выпасть от 10 до 15 миллиметров, это с учетом ночных осадков. Ночью местами еще пройдут небольшие дожди, и в утренние часы завтра также возможны небольшие осадки, а во второй половине дня уже преимущественно без осадков", — отметил специалист центра.

По данным "Фобоса", ночью максимальное максимальное количество осадков выпало на юге Московской области, в Серпухове — около 16 миллиметров или 21% от месячной нормы.