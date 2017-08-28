Петербуржец, задержанный в Дели из-за патронов, вернулся в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг — РИА Новости. Россиянин Антон Голышев, задержанный в мае властями Индии после обнаружения в его багаже двух патронов, вернулся в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

Житель Санкт-Петербурга Голышев, аспирант Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, весной 2017 года находился в Индии по академической программе. В мае при возвращении на родину в ходе досмотра в аэропорту Дели в его вещах нашли птичье гнездо-сувенир, внутри которого находились два патрона, о существовании которых Голышев не знал. Россиянин был задержан, позже помещен под домашний арест в один из отелей Дели.

"Судебное преследование в отношении Антона Голышева в Индии прекращено. В ночь с пятницы на субботу Голышев покинул Индию, предварительно поблагодарив российских дипломатов за помощь в разрешении ситуации", — заявил собеседник агентства.

Свое возвращение на родину подтвердил сам Голышев на своей страничке в социальной сети "Вконтакте", написав в ночь на понедельник пост: "Я дома".

О задержаниях пассажиров в аэропортах Индии после обнаружения в багаже или ручной клади патронов, обычно в единичном экземпляре, сообщается регулярно. Как правило, полиция фиксирует пять-семь таких случаев в месяц. Периодически задержанию подвергаются и иностранные граждане. Законодательством Индии провоз оружия и амуниции в аэропортах запрещен. В большинстве случаев это происходит с военными или представителями силовых ведомств Индии, которые по невнимательности провозят патроны в багаже. Однако особый резонанс получил случай в конце июня, когда в аэропорту имени Индиры Ганди в Дели были задержаны три гражданина Индии, у которых сотрудники при досмотре нашли по одному патрону одной марки в багаже. При этом задержанные не были знакомы друг с другом и не знали, как патроны оказались в их чемоданах, в связи с чем возникли предположения, что неустановленные злоумышленники намерено подбрасывают патроны пассажирам в багаж.

Этот случай и инцидент с Антоном Голышевым обеспокоили посольство России в Индии. В связи с этим посольство призвало российских граждан проявлять бдительность в аэропортах Индии, не принимать к провозу предметы от третьих лиц, а также внимательно следить за своим багажом и ручной кладью.