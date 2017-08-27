МВД объяснило, почему полицейским на Ставрополье "запретили" ходить в бары

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Приказ, который,по данным СМИ, запрещает ставропольским полицейским посещать бары по выходным и выезжать в праздники за пределы района, в котором они работают, призван повысить боеготовность личного состава. Об этом заявили в краевом ГУМВД.

Неготовность к чрезвычайным ситуациям

О том, что краевое управление МВД выпустило приказ №656 "О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины", стало известно сегодня. По данным СМИ, сами полицейские обратились из-за документа с жалобой в Генпрокуратуру.

В краевом главке, комментируя приказ, заявили что в ходе ликвидации последствий паводка, от которого этой весной пострадало Ставрополье, выяснилось, что личный состав не готов к оперативному сбору и выполнению задач в условиях ЧС.

"Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности", — сообщили в ведомстве.

Документ, разработанный главком, должен помочь индивидуально-воспитательной работе среди сотрудников полиции, заявили в главке. При этом ряд пунктов, как пояснили в ГУМВД, касается "проведения инструктажей о правилах поведения в быту и не устанавливает дополнительных прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел края".

Вместе с тем в ГУМВД отметили, что с учетом рекомендаций министерства внутренних дел приказ откорректируют в тех вопросах, которые касаются выезда полицейских.

Паводок на Ставрополье

Паводок в Ставропольском крае в конце мая вызвали рекордные за полвека дожди. Из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище были эвакуированы 35 тысяч человек.

От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.

Запрет на выезд за рубеж

В апреле 2017 года руководство МВД поддержало законопроект, который ограничивает право полицейских на выезд за границу. Замминистра внутренних дел игорь Зубов тогда отметил, что аналогичные ограничения действуют в ФСБ. "В МВД такой вопрос не решен, поэтому с формальной точки зрения такого правового запрета сегодня нет", — сказал он.

Сам законопроект внес в Госдуму в 2015 году Дмитрий Носов, являвшийся тогда депутатом от ЛДПР. Однако лидер партии Владимир Жириновский назвал документ ненужным, несвоевременным и пообещал его отозвать. Он также пояснил, что Носов из-за подобных инициатив был исключен из партии.