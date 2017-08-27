МВД объяснило, почему полицейским на Ставрополье "запретили" ходить в бары

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Приказ, который,по данным СМИ, запрещает ставропольским полицейским посещать бары по выходным и выезжать в праздники за пределы района, в котором они работают, призван повысить боеготовность личного состава. Об этом заявили в краевом ГУМВД.
Неготовность к чрезвычайным ситуациям
В краевом главке, комментируя приказ, заявили что в ходе ликвидации последствий паводка, от которого этой весной пострадало Ставрополье, выяснилось, что личный состав не готов к оперативному сбору и выполнению задач в условиях ЧС.
"Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности", — сообщили в ведомстве.
Документ, разработанный главком, должен помочь индивидуально-воспитательной работе среди сотрудников полиции, заявили в главке. При этом ряд пунктов, как пояснили в ГУМВД, касается "проведения инструктажей о правилах поведения в быту и не устанавливает дополнительных прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел края".
Вместе с тем в ГУМВД отметили, что с учетом рекомендаций министерства внутренних дел приказ откорректируют в тех вопросах, которые касаются выезда полицейских.
Паводок на Ставрополье
От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.
Запрет на выезд за рубеж
Сам законопроект внес в Госдуму в 2015 году Дмитрий Носов, являвшийся тогда депутатом от ЛДПР. Однако лидер партии Владимир Жириновский назвал документ ненужным, несвоевременным и пообещал его отозвать. Он также пояснил, что Носов из-за подобных инициатив был исключен из партии.