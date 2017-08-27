ГУМВД по Ставрополью рассказало о приказе, возмутившем полицейских

ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Приказ ставропольской полиции, который, по информации прессы, запрещает сотрудникам посещать бары и выезжать в праздничные дни за пределы обслуживаемого района, направлен на усиление индивидуально-воспитательной работы и не содержит дополнительных обязанностей, сообщает главное управление МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее СМИ сообщили, что ГУМВД по Ставропольскому краю выпустило приказ №656 "О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины", согласно которому полицейским запрещается ходить в бары по выходным, а также выезжать в праздничные дни за пределы районов, в которых они несут службу. По данным прессы, полицейские направили жалобу в Генпрокуратуру.

"Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности… Как показали события текущего года (ликвидация последствий паводка), актуальными остаются вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный приказ, разработанный главком, направлен на усиление индивидуально-воспитательной работы. "Ряд его пунктов касается рекомендаций по поводу проведения инструктажей о правилах поведения в быту, и не устанавливает дополнительных прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел края", — отметили в ведомстве.

Вместе с тем с учетом рекомендаций МВД России в приказ будут внесены корректировки, касающиеся вопросов выезда сотрудников органов внутренних дел за пределы обслуживаемого муниципального образования, добавили в главке.