Арку моста в Крым начали транспортировать к фарватерным опорам

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Началась морская фаза операции по перемещению железнодорожной арки моста через Керчеснкий пролив весом в шесть тысяч тонн на плавучих опорах к месту установки — на фарватерные опоры, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

"Началась транспортировка железнодорожной арки от керченского берега в акваторию Керченского пролива", — сообщили в инфоцентре.

Плавсистема выведена из акватории у технологической площадки, в "ковше" приступают к формированию буксирного ордера для дальнейшего движения сначала по предварительно подготовленному технологическому подходному каналу, затем по Керченскому подходному каналу и далее непосредственно по Керчь-Еникальскому каналу.

Волнение моря на данный момент 10-12 см, это значительно меньше максимально допустимого расчётного в 1 метр, отметили в инфоцентре. Прогноз погоды на следующие двое суток благоприятный. Операция по транспортировке продлится весь день 27 августа.

Длина пролета арки — 227 метров. Высота в высшей точке — 45 метров. Ширина по осям арок — 20 метров по затяжке, 5 метров в замке (верхняя точка). Общий вес — более 6 тысяч тонн. Движение поездов предусмотрено по 2 путям. Конструкция предусматривает смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащиту и заземление, систему мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационную и судовую сигнализации, систему централизации и блокировки (СЦБ), связь и опоры освещения, архитектурную подсветку.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.