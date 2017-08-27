В День города москвичам покажут перфомансы и театральные представления

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. День города в Москве пройдет 9-10 сентября, и в эти дни все столичные парки подготовили свою праздничную программу для горожан из спектаклей под открытым небом, экскурсий, флешмобов и мастер-классов, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Так, в Парке Горького разнообразные виды искусства объединит фестиваль "Яркие люди". Здесь гостей ждет шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов и оперных артистов. Также тут состоится десятичасовое театрально-музыкальное представление "Цветные сны", которое воспроизведут выпускники ГИТИСа и участники Liquid Theatre.

Хедлайнером праздника станет французская театральная компания Remue Ménage, которая уже более 15 лет она создает уличные постановки, объединяющие цирк, танец и музыку. Артисты впервые в России покажут спектакль, в котором медведи будут ходить на ходулях.

На главной сцене пройдут модные дефиле и выступят молодые артисты. В парке также будут работать интерактивные зоны с воркшопами лучших мастерских и библиотек Москвы.

Пространство парка искусств "Музеон" в эти дни превратится в интерактивную лабораторию с лучшими новинками молодых столичных художников. Посетители здесь смогут придумать свой уникальный образ вместе со стилистами или посетить модные показы, которые будут проходить трижды в день. Для меломанов в парке пройдут необычные оперный и танцевальный fashion-перформансы и серия концертов.

Парк Победы на Поклонной горе 9 и 10 сентября будет радовать своих костей праздничными концертами с популярными артистами. Также здесь состоится показательное представление "Конные традиции России" — зрителям продемонстрируют искусство верховой езды и мастерство перестроений в традициях конного церемониала.

О великих победах отечественной армии будут рассказывать посетителям Екатерининского парка. Также здесь прозвучат разные композиции от марша Семеновского полка до военной музыки наших дней, а рассказы о героических страницах прошлого будут чередоваться с рассказами о мирной жизни столицы. Завершится праздник выступлениями популярных исполнителей и коллективов.

Центральной темой Дня города в "Сокольниках" станет опера – концертная программа откроется выступлениями оперных певиц, а на главной аллее парка разместят "живые статуи" в белоснежных костюмах, которые исполнят для гостей оперные партии. Также для гостей выступят всемирно известные исполнители из Европы.

В саду "Эрмитаж" в честь праздника пройдет пятый фестиваль "Театральный марш" — в 12-часовом марафоне свои постановки представят лучшие московские театры. Открывать фестиваль будут спектакли для детей. Также здесь пройдут музыкально-поэтические представления, творческие мастерские и танцевальный перформанс.

В парке "Красная Пресня" 9 и 10 сентября гостей ждут открытый кинопоказ, фотовыставка, утренняя зарядка, занятия йогой, творческие и танцевальные мастер-классы, а все желающие смогут пообщаться с известными блогерами и путешественниками. Здесь же можно будет попробовать национальные блюда разных стран. 10 сентября парк представит историческую ретроспективу культурной жизни Москвы. Также на сцене пройдут поэтические чтения, балетные выступления и концерт симфонического оркестра. Завершится праздник праздничным концертом.

В саду имени Баумана праздник пройдет в атмосфере 1960–1970-х годов. Так, для гостей устроят кинопоказы фильмов того времени, фотовыставку о жизни людей в эпоху хрущевок и первого полета человека в космос, а артисты прочтут стихи знаменитых поэтов.

По вечерам сад будет превращаться в музыкальную площадку с зажигательными танцами, а с главной сцены прозвучат отечественные и зарубежные хиты разных лет в стиле твиста и рок-н-ролла.

В Таганском парке в праздничные дни можно будет увидеть "пирамиду" из людей и показательные выступления на ринге для единоборств. Любители активного отдыха смогут поучаствовать в спортивном мастер-классе по футбольному и баскетбольному фристайлу, в турнире по волейболу, сыграть в бадминтон, фрисби и шахматы.

Любители классики смогут посетить музей-заповедник "Царицыно", где праздничная программа будет построена на шедеврах российской и мировой музыки. В двухдневном музыкальном фестивале примут участие филармонические оркестры, солисты-инструменталисты и вокальные исполнители.