Канал имени Москвы ужесточит требования к судовладельцам после ЧП на Волге

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Требования к судовладельцам в части обслуживания и эксплуатации судов будут ужесточены после ЧП с севшим на мель под Ярославлем теплоходом "Илья Муромец", сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы" со ссылкой на руководителя Германа Елянюшкина.

Ранее сообщалось, что теплоход со 130 пассажирами сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье, угрозы пассажирам нет. Позднее оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что теплоход снят с мели и продолжил движение.

"Мы намерены ужесточить требования к судовладельцам в части технического состояния и эксплуатации судов на внутренних водных путях. На первом месте должна стоять безопасность пассажиров и судоходства. Это главный приоритет нашей работы", — сказал Елянюшкин.

Отмечается, что месте происшествия работают представители Ространснадзора, Государственного портового контроля и Рыбинского района гидротехнических сооружений ФГБУ "Канала имени Москвы".

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