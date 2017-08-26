На акцию "За свободный интернет" в Москве пришли около тысячи человек

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Порядка тысячи участников пришли на "Марш за свободный интернет" в Москве, что в десять раз меньше, чем заявляли организаторы акции. Об этом сообщили в столичном ГУМВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями г. Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек, что в десять раз меньше количества участников, заявленных организаторами", — говорится в сообщении.

Мэрия Москвы согласовала акцию на проспекте Сахарова 16 августа. Организаторами акции стали ПАРНАС, а также партия "Гражданская инициатива", "Пиратская партия", "Либертарианская партия", партия "Демократический выбор", "Протестная Москва" и общественные организациии "РосКомСвобода" и "Левый блок".

Предыдущее аналогичное шествие прошло 23 июля. Тогда, по данным полиции, на него собрались 800 человек при заявленном числе участников до 10 тысяч. Митингующие прошли по бульварному кольцу с плакатами и флагами, выкрикивая лозунги в поддержку свободного интернета. По всему маршруту следования выстроились сотрудники Росгвардии и полиции, наблюдавшие за ходом шествия. За колонной в хвосте ехало несколько служебных автомобилей: скорая помощь, несколько машин полиции и автозак.