"Марш за свободный интернет" в Москве собрал около тысячи человек

Участники митинга За свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве. 26 августа 2017

Участники митинга За свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве. 26 августа 2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Полиция насчитала на "Марше за свободный интернет" в Москве около тысячи участников — в десять раз меньше заявленного организаторами числа, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями г. Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек, что в десять раз меньше количества участников, заявленных организаторами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".