В Москве до 28 августа перекроют несколько улиц

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты до 05:00 часов 28 августа в связи с проведением работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица", сообщает информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.

В, частности перекрыты будут: улица Варварка, Рыбный переулок, ул. Большая Лубянка, Большой Кисельный пер. (от Малого Кисельного переулка до улицы Большая Лубянка), Сретенский переулок (от улицы Малая Лубянка до улицы Большая Лубянка), Варсонофьевский перелок, улица Кузнецкий Мост (от улицы Рождественка до улицы Большая Лубянка), улица Рождественка (от улицы Кузнецкий Мост до Варсонофьевского переулка), улица Пречистенка, Москворецкая набережная и улица Трубная.

Информационный центр просит автомобилистов учитывать указанные изменения и выбирать маршруты объезда.