Кадыров рассказал о плане по возвращению российских женщин и детей из Ирака

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о группе российских детей и двух женщинах, которых планируют вернуть из Ирака в Россию, отметив, что план по их возвращению он обсуждал с заместителем председателя комитета Совфеда по международным делам Зиядом Сабсаби.

Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство" *, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

"Мы обсудили задачи на ближайшее время и перспективу. Прежде всего, определили группу российских граждан, возвращением которых предстоит сейчас заняться. Это две женщины и четыре ребенка", — написал он в Instagram.

Кадыров добавил, что он "поручил Зияду Сабсаби организовать работу по реализации плана оказания поддержки детскому приюту Аль-Сахилия в Багдаде, в котором содержатся 75 сирот из России". "Во вторник всем детям и 32 сотрудникам будут доставлены полные комплекты одежды. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова берет на себя все расходы по материально — техническому обеспечению приюта до конца этого года. Это ни в коем случае не связано с тем, что иракские власти не уделяют должного внимания", — рассказал он.

Глава Чечни отметил, что "они делают все, что возможно в стране, лежащей в руинах". "В приюте наши дети, независимо от национальности, и мы хотим, чтобы они ни в чем не нуждались", — указал он.

По словам Кадырова, "также Зияд Сабсаби сообщил о положительном решении поставленного мною важного вопроса — ни один из детей, которые даже предположительно могут быть из стран СНГ, не будет усыновлен ни в Ираке ни в другой стране без нашего ведома". "Если же останутся дети, чьих родственников не удастся найти, мы сделаем все, чтобы их усыновителями стали только россияне. Каждый из нас готов взять на содержание и воспитания сирот", — написал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России