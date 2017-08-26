Родные Даниела Морозова надеются на помощь России в вопросе опекунства

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Андрей Морозов, дядя 9-летнего Даниила Морозова, который лишился родителей в США, надеется на помощь властей РФ в решении вопроса опекунства.

Полиция Лос-Анджелеса 22 августа застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России. Ранее генеральное консульство РФ в Сан-Франциско сообщило, что ввиду наличия у мальчика гражданского паспорта вопрос опекунства над ним будет рассматривать суд США.

"Я готов отдать все деньги в нашей семье, хотя их, конечно, не хватит на это, поэтому мы обращаемся к государственным органам Российской Федерации, чтобы они нам помогли", — сказал РИА Новости приехавший в Лос-Анджелес родной брат отца ребенка на вопрос о том, готовится ли он к тому, что решение вопроса опекунства над ребенком будет принимать американский суд.

Дядя ребенка заявил, что приехал взять опеку над племянником и увезти его в Россию, "воспитать его достойным членом общества в любви и создать максимальные условия, чтобы ему было хорошо". По его словам, "на территории США у мальчика нет ни одного родственника".

Собеседник агентства рассказал, что американские органы опеки не позволяют ему увидеться с мальчиком. "К сожалению, у органов опеки, в которых он находится, мы общаемся с супервайзером, позиция как минимум неприятная и странная: меня не пускают к ребенку", — сказал родной брат убитого полицией отца Даниила.

"Они говорят, что согласно какому-то их протоколу они вынуждены сообщить ему, что родителей его больше нет. По информации американских СМИ мы знаем, что он в депрессии, что он очень замкнут", — сообщил Андрей Морозов.

"Нет никаких объяснений. Я привез все документы: свидетельство о рождении брата, мое свидетельство о рождении, которое подтверждает, что мы родные братья, привез документы о том, что у меня есть жилплощадь в Москве, я привез документы о своих доходах, мог бы все им направить, чтобы они могли с этим ознакомиться — я все готов предоставить. Если понадобятся другие документы, я тоже готов их предоставить", — подчеркнул он.

Но, по его словам, ему сообщили, что никакой информации предоставлять не будут, "поскольку дело секретное, и на встречу не рассчитывайте".