Собственникам жилья в Подмосковье вернут более 36 млн рублей за капремонт

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Подмосковье собственникам жилья вернут более 36 миллионов рублей за дома, которые исключили из программы капитального ремонта, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"Постановлением правительства Московской области из региональной программы было исключены более 1,5 тысячи домов… Были собраны взносы в размере 36,4 миллиона рублей. Все средства будут возвращены собственникам, в настоящее время фондом (капремонта) уже произведен возврат взносов в размере 12,3 миллиона рублей", — сказал глава министерства Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба.

Собственник помещения или его уполномоченный представитель должны обратиться в фонд капремонта или управляющую компанию для возврата средств.