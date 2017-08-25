Минздрав хочет ввести единую государственной инфосистему

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Минздрав России хочет вести единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, законопроект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Закрепляется полномочие министерства здравоохранения Российской Федерации по введению единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Проект также предлагает закрепить положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, порядок обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, осмотры и освидетельствования.

Документ предлагает закрепить перечень и порядок ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, а также закрепить полномочия ведомства по принятию требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ, медицинским информационным системам медорганизаций и системам фармацевтических организаций.