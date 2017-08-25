Вместо семи алгебр одна: для чего в школах вводят базовые учебники

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. К новому учебному году готовятся не только дети и родители, но и школы. Согласно поручению президента, до конца августа Министерство образования должно обнародовать новый Федеральный перечень учебников. Предыдущий был утвержден в 2014 году сроком на три года.

Уже известно, что в нынешнем списке книг будет значительно меньше. Не за горами тот день, когда единые учебники введут по всем предметам, как это уже произошло с пособием по истории.

Между тем школы закупили образовательную литературу еще весной. Теперь родители переживают, что через год она может уже устареть. Преподаватели, в свою очередь, опасаются, что унификация учебников исключит индивидуальный подход к детям с разным уровнем подготовки.

Корреспондент РИА Новости пообщалась с экспертами и педагогами, которые развеяли эти опасения.

До 1 сентября российским школам предстоит узнать, соответствуют ли их библиотеки требованиям нового Федерального перечня учебников. Сейчас вся школьная литература разрабатывается на основе государственного образовательного стандарта, принятого в 2009 году. К нему были созданы программы, и на их базе написаны учебники из перечня 2014 года.

В новом списке учебников радикальных изменений ждать не стоит, ведь содержание исходного стандарта не изменилось, — уверена Елена Низиенко, председатель Комитета по учебной литературе и взаимодействию с системой образования Российского книжного союза, первый вице-президент издательства "Просвещение".

"Я смотрела проект стандартов, не знаю, в каком виде они выйдут окончательно, но тот проект, который был, не включает радикальных отличий. Там нет никакого нового бинома Ньютона, поэтому не придется переписывать учебники полностью. Школы уже закупили литературу к новому учебному году, поэтому 1 сентября все с ними придут и начнут спокойно работать. Тем более учителя довольно гибки: если появится что-то новое, они смогут и с тем, что у них на руках, какой-то новый материал найти и детям рассказать", — считает эксперт.

Изначально идея единообразия учебников исходила от самих учителей и родителей, а не от чиновников Министерства образования, — отмечает Елена Низиенко.

"Дело в том, что и учителя, и родители обращались в Министерство образования и в Рособрнадзор с вопросом, почему так много учебников. Почему, например, у нас для седьмого класса семь алгебр? Что в них такого принципиально разного и почему учитель или школа должны каждый год выбирать из семи учебников какой-то один? И как быть родителям? Как быть с переходом из школы в школу? Понятно, что когда такие обращения идут массово, видимо, Министерство образования пришло к выводу, что нужно каким-то образом систематизировать количество учебников", — рассказала представитель издательства.

На сегодняшний день в перечне 1252 учебника. По мнению министра образования и науки Ольги Васильевой, по каждому предмету достаточно иметь базовые учебники и для углубленного изучения. С министром согласен автор единой линейки учебников по истории России, заведующий кафедрой отечественной истории Московского городского педагогического университета Игорь Андреев.

"Я бы это слово "единый" вообще убрал, потому что, когда мы пользуемся этим термином, основная масса людей воспринимает его как один учебник. Ну не может сейчас использоваться один учебник. Если раньше впереди шли авторы учебников, а под них подстраивались методисты, то сейчас тенденция более справедливая: методисты задают определенный тренд и задания. Это нужно для того, чтобы были учебники, адресованные и сильным ребятам, и более слабым ученикам, чтобы это образовательное пространство было удобно для учителя. Поэтому, мне кажется, термин "базовые учебники" был бы более точным", — считает педагог.

По мнению Игоря Андреева, в теории идея большого выбора образовательной литературы хороша, но на практике трудноприменима.

"Реально учитель имеет возможность не с 37 учебниками по истории ознакомиться, а в лучшем случае опробовать две или три линейки, потому что на большее у него просто сил не хватает. Под словом "единый" я подразумеваю, что нужно четыре или пять линеек. В каникулы за счет своего отпуска педагог мог бы более-менее их проштудировать и подобрать под себя, под свой класс", — отмечает Андреев.

Другой важный аспект — методички и рабочие тетради, которыми современные педагоги по статистике пользуются больше, чем учебниками. Подобные пособия в федеральный перечень не входят, а значит, у преподавателя останется выбор, — говорит Артем Соловейчик, вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации "Российский учебник".

"Нет такой мощи и силы, чтобы взять разом все учебники и заменить. На самом деле учитель — носитель той методики, которую он преподает, в этом смысле учебник — сильное подспорье для него, но не определяющее. Пособия и тетради обслуживают учителя в его работе с учениками", — уверен Соловейчик.

Эксперты сходятся в том, что какая бы судьба ни ждала школьные учебники, в обучении почти все зависит от личности педагога и уровня его подготовки.