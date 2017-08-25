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Общество

Без очередей: как "Бережливая поликлиника" изменит российские больницы

17:4625.08.2017
(обновлено: 17:58 25.08.2017)
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© РИА Новости / горь ЗарембоПоликлиника. Архивное фотоПоликлиника. Архивное фото
© РИА Новости / горь Зарембо

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С ноября 2016 года в тестовом режиме в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов – Министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" – принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране. Эксперимент запустили в нескольких учреждениях Ярославля, Калининграда и Севастополя.

По мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опыт этих городов доказал – проекту быть на федеральном уровне. К августу этого года к "Бережливой поликлинике" присоединились 115 учреждений в 40 регионах. 
Основными целями "Бережливой поликлиники" Минздрав называет "усовершенствование процессов, направленных на повышение удовлетворенности пациентов": проект обещает сделать услуги более доступными, повысить их эффективность и обеспечить новые рабочие места.

Что собирается изменить Минздрав

В пояснительных документах к проекту говорится, что ключевой принцип бережливой работы поликлиники – непрерывность производственного потока, без задержек и очередей. Этого можно достичь за счет равномерной загрузки персонала, рационального размещения людей и информации, оптимальной планировки площадей и "устранения всех видов потерь". Под "потерями" документ подразумевает все действия работников медицинского учреждения, которые не попадают в три установленных категории:
— работа, добавляющая ценность;
— работа необходимая, но не добавляющая ценность;
— периодическая работа.

Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Первая категория – непосредственные обязанности персонала: осмотр, исследования и различные процедуры. Вторая связана с дополнительными действиями – перевязки, подготовка инструментов, заполнение документации. Третья категория относится к работе, которую сотрудники поликлиники обязаны выполнять в определенное время – дезинфекция, утилизация, уборка и прочее. Все остальные действия, выходящие за рамки этого набора, "Бережливая поликлиника" безжалостно отменяет.

"Мы начинали с трёх регионов, брали две поликлиники на каждый регион. Сейчас на сегодняшний момент это уже 115 поликлиник в 40 регионах", – рассказала ранее глава Минздрава Вероника Скворцова. Кроме того, министр заявила, что время ожидания врача уже сократилось более чем в три раза. Также изменилась и технология проведения лабораторных исследований.

К следующему году в половине поликлиник должны отладить меры реагирования на отклонения от нормы сроков ожидания помощи, которые установлены программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2020 году – в 75% учреждений, в 2022 году – 95%. Для этого планируют создать автоматизированную систему мониторинга доступности первичной медпомощи.
"Она позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации", – поясняется в документе.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкРаботники поликлиники. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Работники поликлиники. Архивное фото

Знания на практике: как это работает в разных регионах России

Сейчас проект готовится к запуску и в Московской области – пока он действует только в двух медучреждениях: Красногорской городской больнице №1 и Московском областном Центре Охраны материнства и детства. Главный врач последнего – Татьяна Мельник – рассказала о том, что уже сделано в клинике в рамках проекта и что планируется сделать в ближайшем будущем.

"Первым делом мы собрали коллектив, создали рабочую группу, которая и возглавляет проект.– Разработали план мероприятий, после чего на общем собрании объяснили коллективу, что собой представляет проект и что потребует его реализация. Конечно, есть люди, которые привыкли работать "по накатанной": кто-то поначалу был против, но в конечном итоге сотрудники остались очень довольны", – объясняет Мельник..

В центре изменили работу лабораторно-диагностической службы: теперь там назначают точное время посещения, интервал между пациентами составляет не более пяти минут – так удалось ликвидировать очереди. Результаты анализов приходят на электронную почту врача уже через два часа после исследования, а посмотреть их в системе может любой врач – удобно в том случае, если понадобится обратиться к другому специалисту.

Автомат электронной записи к врачам в поликлинике в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Кроме этого, клинике удалось освободить 30% времени врача: теперь он занят только пациентом, вся рутина легла на плечи медсестер, которые тоже больше не работают с бумажными носителями – вся информация хранится в электронном виде.

В учреждении ликвидировали регистратуру: теперь на ее месте ресепшн, где администраторы помогают пациентам найти нужного специалиста или кабинет. Появилось также картохранилище – туда убрали старые бумажные карты, записи в которых были сделаны до создания электронных – они появились всего два года назад. Открылся кабинет "Справка в один шаг", где можно получить необходимый документ сразу, без дополнительного обследования.

© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкПациент на приеме. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Пациент на приеме. Архивное фото

В планах центра – сделать электронную версию кабинета вакцинации, что полностью уберет бумажные носители из работы медперсонала, а также разработать качественную систему визуализации: красивые указатели, которые нравились бы детям и были бы полезны родителям при перемещении в клинике.

В центре провели анкетирование персонала: оказалось, что 100% врачей остались довольны нововведениями, а вот мнение медицинских сестер менее однозначно. 30% медсестер проект не понравился из-за необходимости постоянной работы с компьютером – им было проще писать от руки.

Аптека. Архивное фото
© РИА Новости
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Значительные результаты "Бережливая поликлиника" достигла и в Бурятии – там проект работает с 2016 года. За время его проведения в поликлинике №1 города Улан-Удэ, по словам главного врача Натальи Бадмаевой, врачей удалось разгрузить на 50%, а посещение исследовательских лабораторий сократилось до двух минут. Полную диспансеризацию пациенты поликлиники смогут пройти за два посещения, а план в этом направлении выполнен на 113%.

О плановой диспансеризации в поликлинике напоминают с помощью СМС. Пациент приходит в учреждение, где его встречают и провожают в нужный кабинет. "У меня все обследование заняло не больше часа. Потом сразу дали направление к терапевту на следующий день. Раньше на всю диспансеризацию уходило гораздо больше времени: пока очередь высидишь, а сейчас даже сообщения присылают – пожалуйста, посетите нас! Значительные изменения", – рассказала пациент городской поликлиники №1 Галина Цыренова.

"Бережливая поликлиника" рассчитана почти на шесть лет – до апреля 2023 года включительно. На 2018-2019 годы запланирована экспериментальная часть, когда в рамках проекта будут работать 155 и 195 медицинских учреждений соответственно. По замыслу министерства, к 2022 году на новую схему оказания медицинских услуг перейдут не менее четырех тысяч поликлиник.

© РИА Новости / Виталий АньковРегистратура. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Регистратура. Архивное фото
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Белогорский
Создаётся довольно сильное впечатление, что в череде многих нововведений в российском здравоохранении всё больше и больше теряется Человек - всё время говорят об эффективности работы врачей, о снижении затрат, о сокращении времени... И ничего не говорят про то, а стало ли лучше Человеку. А не говорят потому, что простой человек мало чего получил хорошего от деятельности новаторов в медицине.
18:15
25.08.2017
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