Пугачевой маткапитал не нужен. Галкин заявил, что им хватает на жизнь

Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин на премьере фильма Андрея Кончаловского Рай в Москве

Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин на премьере фильма Андрея Кончаловского Рай в Москве

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд предложил известной певице и народной артистке СССР Алле Пугачевой оформить материнский капитал на своих младших детей, сообщила пресс-секретарь фонда Маргарита Нагога.

Ранее певица на свадьбе у своего внука Никиты Преснякова пошутила, что не сможет ему помочь, так как получает совсем маленькую пенсию.

Нагога отметила, что певица еще не обращалась за маткапиталом в ПФР, и пригласила ее прийти за сертификатом.

В фонде напомнили, что если детям уже исполнилось три года, этими средствами можно распоряжаться. Полученные деньги разрешается направить на любые определяемые законом направления, например, на образование.

Муж Пугачевой, телеведущий Максим Галкин заявил, что обсуждать на всю страну размер пенсии его жены некорректно. Он отметил, что пенсия у супруги действительно мала, но такая же несправедливая ситуация наблюдается у миллионов россиян.

"Я, слава богу, содержу семью, и денег нам хватает", — резюмировал он.

Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться в 2001 году, а спустя десять лет поженились. В 2013 году у супругов родились двойняшки Гарри и Лиза. По данным СМИ, детей выносила суррогатная мать.

Материнский капитал — это средства, выделяемые российским семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Использовать эти деньги можно по-разному: потратить на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка с инвалидностью.

Материнский капитал выплачивается с 2007 года. В 2017 году его размер составляет 453 тысячи рублей.