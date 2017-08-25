ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил членам регионального правительства в кратчайшие сроки решить проблемы, на которые местные жители пожаловались президенту.

В четверг президент РФ Владимир Путин встретился с Любимовым и призвал его не забывать о текущих проблемах региона, в частности, в транспорте, здравоохранении, проблемах с дорогами и газификацией. В качестве примера президент привел жалобу жительницы деревни Душино на то, что газ в ее населенный пункт третий месяц не подводят. Еще одна жалоба поступила от жителей города Касимова – по их словам, обращаясь в центральную больницу, они вынуждены покупать самостоятельно "не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные палочки, бинты, средства для рук".

"Глава региона Николай Любимов дал поручения каждому заместителю председателя областного правительства предпринять по курируемым направлениям все необходимые меры для решения вопросов, направленных жителями области на "прямую линию" главы государства", — говорится в сообщении регионального правительства.

Власти уточняют, что всего от жителей региона на "прямую линию" с президентом поступило более 30 обращений, которые носят как частный характер, так и касаются глобальных проблем, в том числе строительства объектов социальной инфраструктуры.

"В обращениях речь идет о состоянии дорог, транспортной доступности, переселении из ветхого жилья, экологической ситуации, здравоохранении. Работа по конкретным обращениям граждан уже ведется, в частности, решена проблема доступности обучения в общеобразовательных школах четырех детей, страдающих аутизмом", — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что для выяснения ситуации в Касимовской ЦРБ создана специальная комиссия регионального минздрава. "Комиссия работает на месте с целью проверки обеспеченности лечебного учреждения лекарственными препаратами, расходными материалами, их количества, сроков закупки и соответствия нормативам", — говорится в сообщении. Также проверяется сообщение о газовой проблеме в деревне Душино Старожиловского района.