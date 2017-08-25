ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил членам регионального правительства в кратчайшие сроки решить проблемы, на которые местные жители пожаловались президенту.
"Глава региона Николай Любимов дал поручения каждому заместителю председателя областного правительства предпринять по курируемым направлениям все необходимые меры для решения вопросов, направленных жителями области на "прямую линию" главы государства", — говорится в сообщении регионального правительства.
Власти уточняют, что всего от жителей региона на "прямую линию" с президентом поступило более 30 обращений, которые носят как частный характер, так и касаются глобальных проблем, в том числе строительства объектов социальной инфраструктуры.
В правительстве напомнили, что для выяснения ситуации в Касимовской ЦРБ создана специальная комиссия регионального минздрава. "Комиссия работает на месте с целью проверки обеспеченности лечебного учреждения лекарственными препаратами, расходными материалами, их количества, сроков закупки и соответствия нормативам", — говорится в сообщении. Также проверяется сообщение о газовой проблеме в деревне Душино Старожиловского района.