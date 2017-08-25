"Гражданский контроль" выявил случаи подкупа избирателей в ряде регионов

Жители Омска на избирательном участке во время предварительного голосования по отбору кандидатов партии Единая Россия

Жители Омска на избирательном участке во время предварительного голосования по отбору кандидатов партии Единая Россия

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" отметила проблемы с агитационными материалами в ряде регионов, имели место и несколько случаев подкупа избирателей, сообщил член президентского Совета по правам человека (СПЧ), сопредседатель "Гражданского контроля" Александр Брод.

Говоря о наблюдении за ходом региональных избирательных кампаний, правозащитник особо отметил проблемы с агитационными материалами кандидатов и партий, например, в некоторых они распространяются без необходимых выходных данных.

"Есть сигналы об уничтожении агитационной продукции в ряде регионов, есть агитационные материалы, не оплаченные из избирательного фонда кандидатов или партий, есть несколько фактов подкупа избирателей и уже в одном из регионов задержан человек, который предлагал деньги за голос в поддержку одного из кандидатов", — сообщил Брод.

Он уточнил, что по всем этим фактам ассоциация обращается и в региональные избирательные комиссии, и в органы прокуратуры.