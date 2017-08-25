"Гражданский контроль" выявил случаи подкупа избирателей в ряде регионов

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" отметила проблемы с агитационными материалами в ряде регионов, имели место и несколько случаев подкупа избирателей, сообщил член президентского Совета по правам человека (СПЧ), сопредседатель "Гражданского контроля" Александр Брод.
"Есть сигналы об уничтожении агитационной продукции в ряде регионов, есть агитационные материалы, не оплаченные из избирательного фонда кандидатов или партий, есть несколько фактов подкупа избирателей и уже в одном из регионов задержан человек, который предлагал деньги за голос в поддержку одного из кандидатов", — сообщил Брод.
Он уточнил, что по всем этим фактам ассоциация обращается и в региональные избирательные комиссии, и в органы прокуратуры.