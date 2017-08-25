Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать школьный портфель

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ребенку школьный портфель, чтобы он соответствовал всем требованиям безопасности.

Как сообщается на сайте ведомства, при покупке любых товаров детского ассортимента необходимо изучить информацию о товаре, размещенную на маркировке, и при возникновении сомнений запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемого товара.

"Портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Ранцы ученические для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой", — говорится в сообщении.

В частности, размер портфеля для учащихся начальных классов должен составлять 30-36 сантиметров в длину или высоту, высота передней стенки изделия около 22-26 сантиметров, ширина — от 6 до 10 сантиметров. Длина плечевого ремня должна быть не менее 60-70 сантиметров.

Роспотребнадзор призвал родителей при выборе школьных портфелей и ранцев для детей руководствоваться требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". В ведомстве отметили, что содержание вредных веществ в материалах для ранцев, сумок, ученических рюкзаков, портфелей не должно превышать нормативов в соответствии с требованиями безопасности.

"Кожгалантерейные изделия должны соответствовать требованиям биологической и механической безопасности", — подчеркнули в ведомстве.