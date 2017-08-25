МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении пяти дагестанских детей из Ирака в Россию.

Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

"В эти минуты из Багдада берет курс на Грозный самолёт, на борту которого мой представитель на Ближнем Востоке и Северной Африке, член Совета Федерации Зияд Сабсаби везёт на родину малолетних детей… Все дети из Дагестана", — написал он в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 25 2017 в 2:35 PDT

Глава Чечни уточнил, что среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова, она получила ранения. "По моему поручению Марьям встретит бригада врачей. Благодарю наше посольство в Ираке за выдачу ей въездного документа. Медлить с её вывозом нельзя было ни на один день", — сказал он. Также, по его словам, на борту находятся сёстры Хадиджа и Фатима Зайнуковы, им пять лет и три года, мальчикам Султан-Мураду Алиеву и Али Магомедову по три годика.

Кадыров отметил, что "взрослые начинают военные конфликты, а гибнут и страдают тысячи и миллионы детей", масштабы детской трагедии в Ираке и Сирии "не поддаются описанию и осмыслению".

"Безумная молодёжь везла в эти страны своих малышей со всего света. Они тысячами погибли в этом огненном котле. Судьбы выживших искалечены навсегда. У них не будет ни отца, ни матери. Мы проводим огромную работу по поиску и возвращению российских детей. Это исключительно трудно и опасно. Но жизнь ребёнка бесценна. Поэтому прилагаем все возможные и невозможные усилия", — заключил глава Чечни.