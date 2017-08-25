В СПЧ предложили конкретизировать статью о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают конкретизировать статью уголовного кодекса о жестоком обращении с животными, чтобы наказание за такие деяния было неотвратимым, этот состав следовало бы сделать преступлением средней тяжести, считает замглавы СПЧ Евгений Бобров.

Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу приговорил к заключению в колонии всех троих фигурантов уголовного дела о жестоких убийствах животных в Хабаровске, назначив им от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, непосредственное наказание за убийства животных каждой из двух девушек составило 150 часов обязательных работ.

"Мы в СПЧ, со своей стороны, предлагаем конкретизировать и немножко ужесточить уголовную ответственность по 245-й статье с тем, чтобы наказание стало неотвратимым и не удавалось уходить от ответственности тем, кто жестоко обращается с животными, тем более в присутствии малолетних или размещает эти ролики в интернете", — сказал Бобров.

В СПЧ считают, что такие деяния должны быть отнесены к преступлениям средней тяжести. "И если оценивать по нашим представлениям эту статью, то приговор в 3-4 года был бы вполне адекватным, если замучено несколько собак, еще и такими садистскими методами и с размещением в интернете. В любом случае, окончательную точку здесь ставит суд. Поэтому 3-4 года, может быть, и нормально, хотя, конечно, это все-таки дети", — добавил правозащитник.

Бобров отметил, что сложно оценить жесткость наказания, не видя судебного приговора — все зависит от того, какие обстоятельства суд положил в его основу. По его мнению, в этом деле все же в определенной степени наблюдается перегиб, поскольку подобное ежедневно происходит во всех регионах, но резонансными становятся лишь несколько случаев из множества.

"Если бы это больше придавалось гласности и был больший контроль за деятельностью участковых и комиссий по делам несовершеннолетних, то мы бы не получали ситуации, когда трое может быть и не самых достойных подростков расплачиваются за бездействие чиновников и незаконные действия остальных подростков только лишь потому, что на них решили, буквально говоря, собак и повесить. Если бы здесь шла системная работа по предотвращению таких действий, то было бы гораздо больше успеха", — уверен замглавы СПЧ.