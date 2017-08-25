Галкин о предложении оформить маткапитал: денег нам с Пугачевой хватает

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин заявил РИА Новости, что не считает корректным обсуждать на всю страну размер пенсии его супруги Аллы Пугачевой и оформление материнского капитала, а Пенсионный фонд может связаться с ними "государственным способом", а не через прессу.

Ранее в сети появилось видео свадьбы внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, где примадонна пошутила, что не сможет помочь внуку, так как пенсия у нее маленькая. Пенсионный фонд России пригласил Пугачеву оформить материнский капитал, которым, в частности, певица может оплатить частный детский сад для детей.

"Я не считаю корректным это обсуждать — нужен ли нам материнский капитал, получит ли пенсию Алла, не мы этот вопрос поднимали на всю страну. Алла на свадьбе пошутила, и действительно, пенсия у нее маленькая, и это несправедливо по отношению к ее заслугам, но у нас несправедливая пенсия по отношению к заслугам у миллионов людей. Я, слава богу, содержу семью, и денег нам хватает. А если Пенсионный фонд хочет что-то нам вручить, то у него есть наши контакты и они могут связаться с нами государственным способом, а не через прессу, это как-то странно", — сказал Галкин.

В сентябре 2013 года у Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки Гарри и Лиза. По данным СМИ, малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.