На "России 1" вышла передача "Прямой эфир" с Малаховым и Корчевниковым

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Первая программа "Прямой эфир" с ведущими Андреем Малаховым и Борисом Корчевниковым вышла в эфир телеканала "Россия 1", сообщает корреспондент РИА Новости.

Малахов впервые появился в эфире "России 1" после ухода с Первого канала, где он проработал 25 лет.

"В передаче со мной Борис Корчевников, и мы говорим то, что никогда не рассказывали", — сказал Малахов. В выпуске, в частности, обсуждалась работа Корчевникова в сериале "Кадеты" и в программе "Прямой эфир".

В понедельник было официально объявлено, что Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир".

Малахов написал на сайте StarHit, главным редактором которого он является, открытое письмо, в котором выразил благодарность генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и сотрудникам и отметил, что отдал Первому каналу четверть века.