В Тульской области благоустроят более 200 объектов в 2017 году

ТУЛА, 25 авг — РИА Новости. Более 200 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха включены в проект "Формирование комфортной городской среды" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в четверг посетил город Богородицк, где проконтролировал ход работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха. В парке ведутся работы по двум программам. В рамках проекта "Народный бюджет" будет установлено наружное электроосвещение и малые архитектурные формы на общую сумму 31,9 миллиона рублей. По проекту "Формирование комфортной городской среды" запланировано мощение территории парка на сумму около 8,8 миллиона рублей. Все работы будут завершены до конца 2017 года.

"В каждом муниципальном образовании должна быть своя точка притяжения — место, куда люди будут с удовольствием приходить, чтобы провести свободное время. Для Богородицка это как раз городской парк. Жителям здесь должно быть удобно. Поэтому к его благоустройству важно подходить комплексно. И опираться в первую очередь на пожелания самих горожан", — привели в пресс-службе слова Дюмина.

Собеседник агентства пояснил, что в проекте "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году в регионе участвуют девять поселений и городских округов. Его реализация находится на личном контроле губернатора. По итогам общественных обсуждений в программы включены 239 объектов: 206 дворовых территорий, 31 общественная территория, два места массового отдыха (парка). Общее финансирование проекта составляет около 536,9 миллиона рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета — 250,2 миллиона рублей, из регионального бюджета — 204,7 миллиона рублей, за счет средств местного бюджета — 81,9 миллиона рублей.

"В рамках разработки региональной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" в настоящее время в муниципалитетах Тульской области ведётся работа по подготовке программ: разрабатываются паспорта благоустройства населённых пунктов, создаются общественные комиссии, размещаются извещения о проведении общественного обсуждения муниципальных программ, проекты программ размещаются на сайтах", — добавил представитель пресс-службы.

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