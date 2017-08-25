США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В Тульской области благоустроят более 200 объектов в 2017 году

12:4325.08.2017
0130
© Fotolia / liisetПанорама города Тулы. Архивное фотоПанорама города Тулы. Архивное фото
© Fotolia / liiset

ТУЛА, 25 авг — РИА Новости. Более 200 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха включены в проект "Формирование комфортной городской среды" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

В московском парке имени 50-летия Октября. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
В Москве благоустроят парк 50-летия Октября
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в четверг посетил город Богородицк, где проконтролировал ход работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха. В парке ведутся работы по двум программам. В рамках проекта "Народный бюджет" будет установлено наружное электроосвещение и малые архитектурные формы на общую сумму 31,9 миллиона рублей. По проекту "Формирование комфортной городской среды" запланировано мощение территории парка на сумму около 8,8 миллиона рублей. Все работы будут завершены до конца 2017 года.

"В каждом муниципальном образовании должна быть своя точка притяжения — место, куда люди будут с удовольствием приходить, чтобы провести свободное время. Для Богородицка это как раз городской парк. Жителям здесь должно быть удобно. Поэтому к его благоустройству важно подходить комплексно. И опираться в первую очередь на пожелания самих горожан", — привели в пресс-службе слова Дюмина.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
На Тамбовщине на благоустройство дворов направили около 249 млн рублей
Собеседник агентства пояснил, что в проекте "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году в регионе участвуют девять поселений и городских округов. Его реализация находится на личном контроле губернатора. По итогам общественных обсуждений в программы включены 239 объектов: 206 дворовых территорий, 31 общественная территория, два места массового отдыха (парка). Общее финансирование проекта составляет около 536,9 миллиона рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета — 250,2 миллиона рублей, из регионального бюджета — 204,7 миллиона рублей, за счет средств местного бюджета — 81,9 миллиона рублей.

"В рамках разработки региональной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" в настоящее время в муниципалитетах Тульской области ведётся работа по подготовке программ: разрабатываются паспорта благоустройства населённых пунктов, создаются общественные комиссии, размещаются извещения о проведении общественного обсуждения муниципальных программ, проекты программ размещаются на сайтах", — добавил представитель пресс-службы.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена