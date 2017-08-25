Пенсионный фонд России пригласил Пугачеву оформить материнский капитал

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) пригласил народную артистку СССР Аллу Пугачеву оформить материнский капитал, которым певица, в частности, может оплатить образование детей, сказала РИА Новости пресс-секретарь фонда Маргарита Нагога.

"Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд Российской Федерации оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться", — сказала она.

Как пояснила пресс-секретарь фонда, средства материнского капитала можно направить на любые законом определенные направления, в частности, на оплату образовательных услуг, например, частного детского сада.

"Приглашаем Аллу Борисовну, будем рады видеть и не только как получателя", — добавила Нагога.

В сентябре 2013 года у Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки Гарри и Лиза. По данным СМИ, малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.