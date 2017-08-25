Для программы реновации на юго-западе Москвы подобрали 38 площадок

МОСКВА, 25 авг — РИА Недвижимость. Для реализации программы реновации ветхого жилья на юго-западе Москвы подобрали 38 стартовых площадок, сообщил журналистам заместитель главы департамента градостроительной политики Сергей Сущенко.

"38 свободных площадок имеются для расселения жителей 517 домов, попавших в программу реновации в ЮЗАО", — сказал он.

Сущенко уточнил, что в Обручевском районе ЮЗАО, в котором под реновацию попали 17 домов, имеются три свободные площадки, которые могут обеспечить переселение жителей по программе.

"Две площадки — инвесторские, одна — бюджетная", — добавил Сущенко.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около одного миллиона человек.