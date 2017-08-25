Все больше россиян регистрируются на портале госуслуг, заявил Никифоров

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (Свердловская область), 25 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Ежемесячно на портале госуслуг регистрируются почти полтора миллиона россиян, сегодня уже 55 миллионов человек являются постоянными пользователями этого портала, сообщил журналистам в пятницу министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

В пятницу министр находится в рабочей поездке в Свердловской области.

"Для нас ключевым ресурсом является единый портал государственных услуг. Каждый месяц на этом портале регистрируется почти полтора миллиона россиян. Сегодня уже 55 миллионов человек являются постоянными пользователями этого портала. Президентом нашей страны поставлена задача в 2018 году достичь уровня 70-процентного использования жителями именно электронных услуг", — сказал министр.

Он добавил, что по этому направлению "в Свердловской области результаты очень хорошие".

"Регион вообще всегда славился своей IT-инфраструктурой, своими IT-проектами. Здесь, кстати, есть большое количество местных, серьезных IT-компаний, которые известны далеко за пределами региона — и на российском рынке, и в глобальном даже масштабе. Здесь и оборудование производится телекоммуникационное. Я думаю, что это в целом способствует тому, что жители активно используют современные способы получения услуг… Темпы здесь очень хорошие. Мы довольны тем, как регион развивается в части электронного правительства", — отметил Никифоров.