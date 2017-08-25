Никифоров: к скоростному интернету в РФ подключат села с 250 жителями

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (Свердловская обл.), 25 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Около 70% населения России пользуются скоростным интернетом; к нему уже начинают подключать небольшие населенные пункты — с 250 и более жителями, сообщил журналистам в пятницу министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

В пятницу министр вместе с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым посетили отделение общей врачебной практики в селе Позариха Свердловской области. Это подразделение Каменской центральной районной больницы, которое связано высокоскоростным интернетом с ведущими медицинскими учреждениями региона.

"В среднем в Российской Федерации около 70% населения сегодня реально пользуются услугами высокоскоростного доступа в интернет… Тем не менее, наша задача состоит в том, чтобы устранять цифровое неравенство, то есть сделать так, чтобы каждый житель, который хочет воспользоваться этими технологиями, мог это сделать. Существующие решения, которые уже приняты, поручения президента, которые даны, позволяют нам подключить населенные пункты, где проживает более 250 жителей. На самом деле это практически полностью покрывает населенные пункты, по крайней мере, центральной части нашей страны", — сказал министр.

Он добавил, что эту работу, в основном, выполняет компания "Ростелеком". "Прокладываются десятки тысяч километров волоконно-оптической линии связи. И постепенно, в течение нескольких лет, этот показатель будет расти. Сто процентов обеспечить невозможно. Такого нет, пожалуй, ни в одном государстве мира. Но в тех территориях, где не будет магистральных линий связи, всегда можно использовать связь спутниковую. У нас на орбите находятся 15 телекоммуникационных спутников, которые позволяют получить этот интернет. Да, он чуть медленнее, он дороже, но, тем не менее, сам факт связи есть", — отметил Никифоров.